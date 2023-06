Gli smartphone sono sempre più scontati da Euronics con la nuovissima campagna promozionale che permette ai singoli consumatori di raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo, condito con prezzi fortemente più bassi del normale su tanti prodotti.

Gli utenti che vogliono approfittare degli innumerevoli sconti, non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio di proprietà del socio di appartenenza della campagna promozionale, ricordando comunque che al giorno d’oggi gli stessi acquisti potrebbero non essere effettuabili tramite il sito ufficiale.

Euronics è terribile, nuovi sconti speciali con grandi prezzi bassi

I prezzi da Euronics sono davvero bassissimi, ma avete davvero poco tempo a disposizione per fruirne, infatti la campagna promozionale corrente scade oggi, 20 giugno 2023, potrete acquistare scontati solo fino alla chiusura dei negozi.

Il risparmio parte dal possibile acquisto di Apple iPhone 13, un mostro sacro del settore con un costo attuale di soli 749 euro, per quanto riguarda la versione da 128GB di memoria interna. Volendo invece puntare verso modelli di casa Samsung, l’occhio cade irrimediabilmente verso il bellissimo Samsung Galaxy S22, il cui prezzo effettivo è di 699 euro.

Scendendo verso dispositivi più economici, le scelte possono comunque cadere su Galaxy A54 a 389 euro, oppure anche Galaxy A34 a 319 euro, Oppo Reno8 Lite, Oppo A17, Oppo A78 e similari. Tutti questi prodotti, come ampiamente annunciato, sono acquistabili senza vincoli contrattuali e completamente no brand. Ricordando che la scadenza della campagna è fissata ad oggi, la potete visualizzare nelle pagine sottostanti.