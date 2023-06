Una delle vie più brevi per accedere ad un Apple iPhone, senza spendere cifre particolarmente elevate, consiste nello scegliere un modello leggermente più datato, come nel nostro caso l’iPhone 12, ed ancora meglio se ricondizionato. Tutte queste sono le caratteristiche dell’offerta di cui vi parliamo oggi nel nostro articolo, disponibile su Amazon per un periodo di tempo estremamente limitato.

Ricevete ogni giorno le offerte Amazon sul vostro smartphone, per averle non dovete fare altro che iscrivervi gratuitamente ad uno (o più) dei nostri canali Telegram: v, Codiciscontotech o anche Malatirisparmio. In questo modo potrete ricevere tanti codici e coupon gratis, che potrete applicare direttamente ai vostri acquisti.

Apple iPhone, a questo prezzo dovete comprarlo subito

Lo smartphone di cui vi parliamo oggi è Apple iPhone 12, un dispositivo da sempre ricercatissimo dal pubblico italiano e mondiale, e finalmente acquistabile ad un prezzo comunque accessibile. Dato il suo essere ricondizionato, infatti, gli utenti lo potranno avere per soli 419 euro (contro i 521,40 euro di listino), per quanto riguarda la versione da 64GB di memoria interna.

Compralo su Amazon

La variante in promozione presenta colorazione Verde, gode della garanzia di Amazon Rewened di 1 anno, e viene definito come completamente funzionante ed in condizioni eccellenti, senza mostrare segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. La batteria ha una capacità che supera l’80%, il minimo indispensabile imposto da Apple stessa, ricordando comunque che gli accessori inclusi in confezione potrebbero non essere originali, ma sono compatibili e perfettamente funzionanti.

Non sappiamo per quanto tempo la promozione sarà attiva, se interessati all’acquisto consigliamo di velocizzare la scelta.