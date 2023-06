Iliad, in regalo il 5G con 150GB al mese e tutto senza limiti

Serviva certamente una competizione con gli altri gestori per stimolare Iliad a dare ancora di più, ovvero a dimostrare di essere ancora una volta il provider migliore in assoluto. Come le stime italiane suggeriscono, non c’è altra realtà che possa eguagliare anche minimamente quella del gestore colorato di rosso, il quale negli anni è stato in grado di tirare su un vero e proprio impero.

Ora la volontà è quella di continuare a dimostrarlo è la nuova offerta che propone il sito ufficiale in questi giorni.

Iliad: la Giga 150 è tornata ufficialmente, ecco cosa include al suo interno ora

Non bastava molto per capire che Iliad avrebbe rilanciato a breve la sua migliore offerta degli ultimi mesi, soprattutto dopo aver accantonato quella da 200 giga. È tornata infatti disponibile sul sito la promozione che prende il nome di Giga 150.

Al suo interno gli utenti che la sottoscriveranno troveranno i migliori contenuti in assoluto, almeno per quanto riguarda il mese di giugno. Scegliendo Iliad sarà possibile quindi avere un’offerta con all’interno minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore fisso o mobile. Segue poi la grande quantità di 150 giga per navigare su internet ogni mese, sfruttando il grande regalo dell’azienda. Ricordiamo infatti che Iliad regala a tutti i suoi utenti, nelle zone dove è disponibile, la connessione in 5G.

Il prezzo mensile corrisponde a 9,99 € al mese per sempre, grande occasione soprattutto per chi vuole sottoscrivere anche l’offerta in fibra. In questo caso sarà possibile sbloccare il prezzo di 14,99 € al mese, il tutto semplicemente avendo un’offerta mobile da 9,99 €.