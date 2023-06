Vodafone, batosta agli utenti: arrivano nuovi aumenti

Sta per arrivare un’altra batosta per i clienti di Vodafone. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’operatore telefonico ha avviato una nuova campagna SMS per avvertire i suoi utenti dell’arrivo di nuovi aumenti. Stando a quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, sembra che saranno coinvolti dagli aumenti specialmente gli utenti che dispongono di un’offerta mobile convergente con la linea fissa.

Vodafone, stanno arrivando nuovi aumenti per alcune offerte di rete fissa

Alcuni clienti di rete fissa di Vodafone subiranno un aumento del costo della propria offerta. Come già accennato, infatti, l’operatore telefonico da avvisando gli utenti coinvolti con una nuova campagna SMS. Sembra che saranno coinvolti principalmente tutti coloro che possiedono un’offerta di rete mobile convergente con l’offerta di rete fissa.

L’aumento in questione sarà di 2,99 euro in più al mese e sarà applicato al costo mensile dell’offerta di rete mobile. Nella comunicazione ufficiale, Vodafone ha così dichiarato: “Per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, a partire dalle fatture emesse dal 07 Giugno 2023, e per i clienti interessati dalla modifica che saranno informati con una specifica comunicazione personalizzata presente in fattura, il costo delle offerte di rete fissa aumenterà di 2.99 euro al mese. Ad ogni cliente, sarà inviata una comunicazione in fattura specificando la data entro cui poter recedere, sulla base del proprio ciclo di fatturazione, ma pur sempre garantendo un periodo minimo di recesso di 60 giorni”.

Come riportato, quindi, si tratta di aumenti pressoché imminenti, dato che saranno introdotti a partire dalla fattura del 7 giugno 2023. Tutti coloro che non vorranno adeguarsi alle rimodulazioni potranno esercitare il proprio diritto di recesso senza costi né penali. Gli utenti però dovranno farlo entro 60 giorni dalla comunicazione di questi aumenti.