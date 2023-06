Only UP! potrebbe arrivare a sorpresa anche su Playstation e XBOX? Ecco le ultime notizie

Only Up! è un nuovo gioco rilasciato da poco su STEAM che ha subito fatto tendenza sulle varie piattaforme Twitch. L’obiettivo del gioco è semplice: bisogna salire sempre più in alto, il problema è che il gioco te lo rende difficilissimo e non ci sono checkpoint.

In breve tempo infatti, anche grazie agli streamer e alle clip che sono subito diventate virali su TikTok, la sua popolarità ha fatto si che anche i proprietari di console come PlayStation, Xbox e Nintendo Switch abbiano abbiano iniziato ad interessarsi a questo titolo.

Attualmente però, non si sa quando arriverà su console. Non ci sono notizie perchè il gioco è stato appena rilasciato ufficialmente poche settimane fa per PC, e quindi sarebbe impossibile parlare già di una versione PlayStation, Xbox o Nintendo Switch.

Non ci sono ancora sviluppi ufficiali

Attualmente infatti, lo sviluppatore SCKR Games (la casa proprietaria del gioco) non ha ancora rilasciato nessun comunicato a riguardo. Ma non è detto che non possa avvenire nell’immediato futuro: infatti il piano potrebbe essere quello di lasciarlo prima in vendita su Steam per vedere come risponde il mercato, e se raggiunge una certa cifra allora passare allo sviluppo per PS e XBOX.

E se non sei convinto ancora, sappi che costa solo 10 euro su Steam, una bella differenza rispetto ai soliti prezzi a cui siamo abituati con i titoli TRIPLA A ultimamente.

L’esperienza in se è divertente, anche se molto difficile, e ti permetterà di passare delle divertenti se pur “stressanti” ore a provare a compiere una delle scalate più insidiose e difficili che potrai mai affrontare.