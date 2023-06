Expert regala smartphone e PC fino al 21 giugno

Dopo il lancio dei volantini da parte della concorrenza, Expert ha deciso di prendere in mano la situazione proponendo le sue offerte. In ogni store in Italia sarà possibile recarsi consapevoli di trovare i migliori sconti per quanto concerne l’elettronica, compresi gli elettrodomestici. Il colosso infatti sta proponendo un periodo di sottocosto importante, con prezzi mai visti prima e tante possibilità. Da Expert infatti è possibile anche fare dei finanziamenti, sfruttando i tassi più bassi in assoluto che in questo momento risultano nulli essendo allo 0%.

Expert abbatte ogni forma di concorrenza con un volantino che durerà fino al 21 giugno

Qui in alto è possibile vedere quali sono gli elementi più importanti del nuovo volantino di Expert, il quale propone sconti eccezionali. Ovviamente si parte dalle televisioni fino ad arrivare a computer e telefonia. Non passano però in secondo piano gli elettrodomestici, i quali spaziano tra ciò che serve in cucina fino a tutto quello che può essere utile nella casa in generale. Ricordiamo che il volantino sarà valido fino al prossimo 21 giugno.