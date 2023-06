Expert è FOLLE, gli smartphone quasi gratis distruggono il volantino Unieuro

Dopo aver visto come la concorrenza è stata in grado di risalire la china, Expert ha dato ancora una volta una prova di forza. Quello che ad oggi è uno dei più importanti negozi che trattano il mondo dell’elettronica, sta facendo vedere cose straordinarie dal punto di vista dei prezzi degli ultimi dispositivi lanciati sul mercato.

Oltre alle grandi offerte che vengono proposte oggi da questo colosso, ci sono anche quelle presenti solo ed esclusivamente sul mondo del web. Stiamo parlando delle offerte riguardanti l'ambito e-commerce, dove Amazon domina ormai da anni senza rivali tangibili. Sul celebre sito arrivano tutti i giorni delle grandi opportunità, ma sono davvero pochi gli utenti che riescono a valutarle tutte. Molte offerte infatti passano inosservate per molte persone, le quali sono impegnate con il lavoro o magari con altre situazioni più importanti.

Expert propone delle offerte clamorose: ecco quali sono i migliori prodotti e le immagini del volantino

Nel nuovo volantino di Expert ci sono dispositivi di ogni genere, a partire dalla telefonia fino ad arrivare agli elettrodomestici.

1 su 10

Come potete notare nelle immagini il comune denominatore è sempre lo stesso, ovvero il grande risparmio. Tutto ciò scadrà a breve, per cui vi consigliamo di fare presto e di non perdere quella che potrebbe essere una grande occasione.