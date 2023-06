In un periodo storico in cui lo smartphone risulta indubbiamente essere il dispositivo più utilizzato dal pubblico, è facile immaginare possa essere anche lo strumento utilizzato dai malviventi per rubare dati sensibili o denaro, sopratutto per mezzo di app Android pericolose, le quali potrebbero rovinare un utente in pochissimi minuti.

Il consiglio più grande che vi possiamo dare, per evitare problematiche di alcun tipo, consiste più che altro nell’installare le app solo ed esclusivamente dal Google Play Store, in questo modo sarete sicuri di non incappare in malware o in trojan pericolosi. A conferma di quanto appena indicato, troviamo un recente report di Bitdefender, un’azienda votata alla sicurezza, nel quale si parla di oltre 60’000 app malevole per Android presenti sul web.

App Android pericolose, ecco come evitare di essere infettati

Gli utenti maggiormente colpiti, stando a quanto segnalato, sarebbero i provenienti dagli Stati Uniti d’America, oltre il 55% del totale (mentre l’Italia toccherebbe l’1,93%), ma come sono stati infettati? semplice, hanno scaricato app per Android non dallo store ufficiale, ma affidandosi ad una serie di siti esterni.

I software, difatti, sarebbero stati modificati ad hoc per integrare al proprio interno il malware, utilizzato per rubare letteralmente i dati sensibili, o anche più semplicemente mostrare a schermo banner pubblicitari invadenti, che portano un guadagno al malvivente, senza però intaccare le finanze del consumatore finale. Il consiglio rimane lo stesso, non scaricate mai software di terze parti da store differenti dal Play Store.