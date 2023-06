Vodafone, l’aumento dei prezzi fissi fa infuriare i clienti

È in arrivo una rimodulazione che farà lievitare la bolletta mensile della linea fissa di 2,99 euro per alcuni clienti Vodafone, in particolare quelli con pacchetti fisso-mobile, e l’azienda lo sta comunicando proprio in questi giorni. Il 7 giugno 2023 è stata pubblicata sul sito web dell’operatore, nella sezione Vodafone Informa, una nuova notifica che informa alcuni clienti Vodafone di rete fissa di una nuova modifica unilaterale del contratto.

L’oggetto esatto della nota è “Modifica contrattuale di alcune offerte di rete convergente/fissa a partire dal 07 giugno 2023”. I clienti che hanno sia un cellulare che una linea fissa con Vodafone (i cosiddetti “clienti convergenti”) saranno colpiti dall’aumento dei prezzi, ma solo per il servizio di rete fissa.

Vodafone aumenta i prezzi di alcune sue offerte

L’operatore ha appena annunciato che a partire dalle bollette del 7 giugno 2023, il costo mensile dei piani di rete fissa Vodafone colpiti aumenterà di 2,99 euro. I clienti Vodafone che saranno interessati dalla rimodulazione riceveranno una notifica personalizzata sulla prossima bolletta.

La data di entrata in vigore dell’aumento non è specificata nella notifica di rimodulazione del sito web, ma è determinata dal ciclo di fatturazione e comunicata nella fattura successiva. Vodafone ha dichiarato che l’aumento dei prezzi è necessario affinché l’azienda possa “continuare a investire nella rete e rispondere meglio alle nuove esigenze di traffico”.

I clienti che non vogliono accettare questa modifica contrattuale possono farlo senza incorrere in alcun costo o penale fino alla data indicata nella comunicazione ricevuta da Vodafone, ovvero entro 60 giorni dalla data della fattura. L’operatore garantisce un tempo minimo di recesso di 60 giorni, come da normativa vigente, e precisa inoltre che la comunicazione della data entro la quale i clienti possono recedere sarà recapitata in fattura, a seconda del ciclo di fatturazione.