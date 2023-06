Un recente sondaggio condotto da Leasingmarkt.de ha cercato di capire quali sono le preferenze delle donne in termini di auto per un primo appuntamento. I risultati potrebbero sorprendere: solo l’1% delle intervistate ha scelto un’auto elettrica come veicolo ideale per un primo appuntamento. Questo dato potrebbe non essere così sorprendente considerando che studi precedenti hanno mostrato una certa riluttanza delle donne verso l’elettrico.

Auto: le statistiche femminili e maschili

Tuttavia, la risposta più popolare al sondaggio è stata che il 35% delle donne non si preoccupa affatto del tipo di veicolo che il partner sceglie per il primo appuntamento. Il 22% preferirebbe incontrarsi direttamente nel luogo dell’appuntamento, mentre l’11% vorrebbe essere accompagnata da un SUV e l’8% da un‘auto sportiva.

Gli uomini hanno risposto in modo leggermente diverso al sondaggio. Il 30% ha detto di non essere interessato al tipo di auto, il 13% ha indicato un’auto sportiva, mentre il 12% spera in un SUV. Le auto elettriche sono state scelte dal 3% degli intervistati.

Questi risultati evidenziano come le preferenze per le auto possano variare notevolmente tra individui e generi. Tuttavia, è interessante notare che, nonostante l’attenzione crescente verso la sostenibilità e l’ambiente, le auto elettriche rimangono una scelta meno popolare per un primo appuntamento. Questo potrebbe riflettere le percezioni ancora diffuse riguardo a queste, come la preoccupazione per l’autonomia o la mancanza di stazioni di ricarica. Tuttavia, con l’aumento dell’attenzione verso l’ambiente e la sostenibilità, è possibile che vedremo un cambiamento in queste percezioni nel prossimo futuro. Resta ancora tutto da vedere.