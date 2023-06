Amazon, come tante altre aziende, sta iniziando ad utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale per rilevare le recensioni finte presenti sulla piattaforma che possono fuorviare intenzionalmente i clienti.

La società utilizza già modelli di apprendimento automatico per rilevare altre anomalie tramite collegamenti ad altri account, attività d’accesso sospette, cronologia delle recensioni e altre indicazioni di comportamenti insoliti. Tuttavia, Amazon ha deciso di avvalersi dell’IA a 360 gradi. Per questo martedì ha annunciato che sta investendo ulteriormente in strumenti sofisticati per rilevare tentativi di frode.

Utilizzando diversi metodi di vario tipo, la società ha già “bloccato in modo proattivo oltre 200 milioni di recensioni false” nel 2022. “Continueremo a creare strumenti che proteggano i clienti, i nostri partner e il nostro e-commerce da malintenzionati che tentano di trarre profitto dalla proliferazione di recensioni false”, spiega Amazon. Nella nuova dichiarazione, il gigante dell’e-commerce ha avvertito dell’emergere di un’industria illecita di “broker di recensioni false“. Si avvicinano ai consumatori tramite social media e i servizi di messaggistica, sollecitandoli a scrivere recensioni in cambio di denaro o altri incentivi. Questi broker, secondo Amazon, si presentano come aziende legittime con reti di centinaia di dipendenti in tutto il mondo.

Amazon contro le recensioni finte e i broker, nuovi strumenti con Intelligenza Artificiale per rilevare ogni anomalia

L’azienda ha intrapreso un’azione legale contro oltre 90 di questi malintenzionati in tutto il mondo che hanno facilitato la diffusione delle recensioni finte. Citati anche in giudizio più di 10.000 amministratori di gruppi su Facebook che hanno tentato di inserire tali recensioni. Inoltre, segnalati oltre 23.000 gruppi abusivi provenienti da altri social, con oltre 46 milioni di membri e follower, che hanno facilitato l’uso di review false nel 2022. Questi broker rappresentano un “problema a livello globale” che ha un impatto su più settori, secondo l’azienda.

Nei Paesi che hanno già leggi in vigore contro questo genere di recensioni falsate, le autorità di regolamentazione potrebbero fare di più per agire contro i broker. “Sono necessari anche maggiori finanziamenti per le forze dell’ordine per sviluppare ulteriori competenze tecniche per indagare e abbattere questi broker una volta per tutte”. “Amazon continuerà a proteggere i negozi e gli utenti dalle recensioni false investendo in strumenti proattivi per rilevare e impedire ai trufattori di influenzare la decisione d’acquisto di un cliente”.