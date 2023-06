WhatsApp Cambia Volto: Condivisione Schermo in Arrivo? Scopri la Funzione Rivoluzionaria!

WhatsApp sta apportando delle notifiche alla sua piattaforma praticamente ogni giorno. Infatti, sta incominciando sempre più frequentemente a testare nelle versioni beta delle nuove interessanti opzioni. Le suddette che, col tempo, potrebbero essere implementate definitivamente.

L’ultima importante novità è in fase di test e riguarda i Canali, feature che Meta ha già lanciato in Colombia e Singapore. Presto, dovrebbe arrivare anche in Italia, insieme alla novità per la tastiera di iOS e un nuovo design dell’interfaccia utente dell’app per Android.