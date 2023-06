WhatsApp, assurde le tre nuove funzioni segrete ai limiti della legalità

È diventata ormai un’abitudine stare dietro a WhatsApp e a tutte le indiscrezioni che si susseguono sul mondo del web. La famosa applicazione di messaggistica istantanea che negli anni è riuscita a totalizzare oltre 2,5 miliardi di utenti in giro per il mondo non sembra volersi fermare. Il suo obiettivo è quello di diventare sempre più performante dal punto di vista delle funzionalità concesse al suo pubblico, il quale sembra non stancarsi mai. Effettivamente sono state diverse le nuove introduzioni che gli sviluppatori hanno elaborato per poi lanciarle in via ufficiale sull’applicazione stabile.

Oltre ai tanti aggiornamenti di cui si parla insistentemente nell’ultimo periodo però esistono tre funzionalità esterne a WhatsApp. Queste non fanno altro che agevolare gli utenti che utilizzano la famosa app di messaggistica, visto che rappresentano dei veri e propri trucchi.

WhatsApp e quelle tre funzioni misteriose che diversi utenti continuano a non conoscere

Una delle prime funzionalità che gli utenti stanno sperimentando è da attribuire alla famosa applicazione Whats Tracker. Questa serve a tenere traccia di tutte le entrate ed uscite da WhatsApp dei vostri numeri che volete spiare. Vi arriverà una notifica tutte le volte che il contatto da voi controllato sceglierà di entrare o uscire. Il tutto è ovviamente gratis.

Se volete passare inosservati, ecco Unseen. Leggerete ugualmente tutti i messaggi in arrivo ma senza essere mai online e senza aggiornare l’ultimo accesso di WhatsApp.

Infine ecco WAMR, l’applicazione perfetta per recuperare tutti i messaggi che sono stati cancellati dalla chat prima che poteste leggerli. Anche questa è gratis.