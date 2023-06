Lidl impazzisce con gli sconti al 70% su tutta la TECNOLOGIA

La tecnologia è in fortissimo sconto da Lidl, arriva in questi giorni un volantino veramente unico nel proprio genere, condito con un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente, e la possibilità comunque di poter accedere agli sconti, anche recandosi personalmente in un qualsiasi negozio.

La differenza rispetto ai rivenditori tradizionali sta proprio nella dislocazione territoriale degli sconti, dovete infatti ricordare che i singoli acquisti possono essere completati in via esclusiva da coloro che sceglieranno di recarsi personalmente nel singolo punto vendita, in caso contrario non sarà possibile approfittare delle medesime offerte speciale. Oltretutto, è bene sapere che le scorte disponibili in negozio sono estremamente limitate, potrebbero quindi terminare ancora prima del previsto.

Lidl, gli sconti sono da pazzi con questo volantino

Con le ultime offerte del volantino di casa Lidl, gli utenti sono davvero contenti di avere l’occasione di accedere ai prodotti che da tanto volevano acquistare per la propria casa. Uno di questi è sicuramente la friggitrice ad aria calda, disponibile a soli 59 euro, un must have per il 2023, considerato uno dei prodotti più in voga e richiesti del momento.

Sempre restando in sconti specifici per prodotti per la cucina, non può sicuramente mancare all’appello l’interessante macchina elettrica per la pasta, disponibile a 99 euro, oppure anche il microonde digitale, il cui prezzo finale di vendita si aggira oggi attorno ai 79 euro. Il dispositivo più economico dell’intera selezione resta sicuramente la piastra per waffel, costa solamente 24,99 euro.