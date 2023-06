Jackery Explorer 2000 Plus è il primo generatore solare di nuova serie, una power station con batteria LIFEPO4 e batterie d’espansione. Presentato in occasione dell’Intersolar Europe 23 di Monaco, il prodotto dell’azienda americana, che commercia dispositivi dello stesso tipo dal 2012, è caratterizzato da batterie con celle al litio ferro fosfato (LiFePO4) e moduli solari portatili più efficienti del 25%.

Il corpo centrale, quindi la power station vera e propria, garantisce una potenza di uscita di ben 3000 watt con capacità di 2042 watt/ora, la quale può essere incrementata, con l’aggiunta di batterie extra (per un massimo di 5), fino a raggiungere 12 kilowatt/ora. La presenza di due ruote gommate, impreziosite dalla maniglia estraibile, facilitano di molto la portabilità.

Jackery Explorer 2000 Plus, le altre specifiche

Controllabile direttamente dall’app Jackery per mobile, può essere collegata via bluetooth o WiFi, in modo da verificarne lo stato anche da remoto. I tempi di ricarica sono estremamente rapidi, infatti sarà possibile ricaricarla in soli 1,7 ore, mediante l’utilizzo di una presa a 230 volt e 6 pannelli solari da 200W (Jackery SolarSaga). Le batterie aggiuntive, inoltre, possono essere caricare in parallelo con altri pannelli (massimo di sei), in alternativa potranno essere a loro volta ricaricate con la power station (durevole oltre 4000 cicli di ricarica).

Il modulo solare, SolarSaga, presenta certificazione IP67 per la resistenza alle intemperie, ha un’efficienza del 25% e possono generare il 50% di energia in più rispetto ai dispositivi tradizionali. Non mancano le protezioni di sicurezza, ma sopratutto una silenziosità estrema: soli 30dB.

La potenza di picco di 6000 watt, affiancata dalla potenza standard di 3000 watt, rende la Jackery Explorer 2000 Plus estremamente versatile, ed in grado di fornire energia ai principali elettrodomestici. Nella parte anteriore si trovano innumerevoli porte: due USB-A da 18W (quick charge 3.0), due USB-C da 100W, una 12V e tre prese CA da 230V. La portabilità, data comunque la capacità, è più che buona, la power station raggiunge 47,3 x 35,9 x 37,3 centimetri, con un peso di circa 27,9 kg, le cinque batterie aggiuntive possono essere posizionate nella parte superiore del prodotto, con dimensioni complessive di 47 x 33,1 x 23,1 cm e peso di 19,8kg (per le sole batterie).

La Jackery Explorer 2000 Plus può essere acquistata da Luglio presso i più importanti rivenditori (anche su Amazon), al prezzo consigliato di 2299 euro. La singola batteria d’espansione ha un costo di 1599 euro, mentre è possibile scegliere il kit, power station + modulo solare da 200W a 2899 euro.