Le offerte di MediaWorld rappresentano il punto di partenza su cui gli utenti devono necessariamente fare affidamento, nel momento in cui fossero interessati a mettere le mani su alcuni dei migliori top di gamma, ma non fossero disposti a spendere cifre troppo elevate.

La campagna promozionale più interessante del momento gode della solita versatilità, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati praticamente dovunque si desideri, come ad esempio i negozi fisici in Italia, oppure anche direttamente il sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso potrebbe venire richiesto il pagamento di un piccolo contributo per la consegna a domicilio, ma non sempre.

MediaWorld, le offerte vi faranno sognare

Il Red Friday di MediaWorld rappresenta davvero la soluzione perfetta che può far letteralmente sognare il consumatore che voleva risparmiare il più possibile, anche sui top di gamma. Tra i dispositivi da acquistare subito ritroviamo giustappunto il Galaxy Z Flip4, il foldable che tutti vorrebbero acquistare, in vendita a 899 euro, oppure anche Galaxy S23 Ultra a 1299 euro, passando per Galaxy S23+ a 1029 euro o Galaxy S23 a 879 euro.

Molto buoni sono anche i prezzi mirati sulla fascia media, con Galaxy A54 a 429 euro, Galaxy A34 a 329 euro, il Galaxy A14, il più economico di questi tre, proposto alla modica cifra di soli 199 euro. Tutte le altre occasioni sono per comodità raccolte nelle pagine che trovate elencate nel nostro articolo.