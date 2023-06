Forza Motorsport, la serie di racing game è tornata con una nuova grafica

Il tanto atteso ritorno di Forza Motorsport è finalmente alle porte. Durante l’Xbox Games Showcase 2023, Microsoft ha annunciato la data di uscita del nuovo episodio della popolare serie di racing game. Il gioco sarà disponibile a partire dal 10 ottobre 2023 su Xbox Series S|X e PC, anche tramite Steam, e sarà incluso nel catalogo Xbox Game Pass.

Forza Motorsport: le novità in arrivo

La nuova iterazione di Forza Motorsport promette un’esperienza di guida ancora più coinvolgente e realistica. I giocatori potranno competere con oltre 500 auto su piste famose in tutto il mondo, sfruttando un’intelligenza artificiale all’avanguardia e una fisica avanzata. Inoltre, il gioco offrirà una nuova modalità carriera e la possibilità di gareggiare con i propri amici in multiplayer.

Nonostante i numerosi rumor e indizi circolati negli ultimi anni, Microsoft è riuscita a mantenere il segreto sulla data di uscita del gioco fino all’ultimo. Ora, con l’annuncio ufficiale, i fan di Forza Motorsport possono finalmente iniziare a contare i giorni che li separano dal ritorno di uno dei racing game più amati di sempre. L’inclusione di Forza Motorsport nel catalogo Xbox Game Pass al lancio è un altro punto di forza. Questo significa che gli abbonati al servizio potranno giocare al nuovo episodio della serie senza costi aggiuntivi, rendendo il gioco ancora più accessibile a un ampio pubblico.

In conclusione, l’annuncio del ritorno di Forza Motorsport è una notizia entusiasmante per i fan della serie e per tutti gli appassionati di racing game. Con la sua combinazione di realismo, varietà e accessibilità, il nuovo Forza Motorsport sembra destinato a essere un successo. Non vediamo l’ora di mettere le mani sul volante il 10 ottobre 2023.