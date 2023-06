Quanto sono fastidiose le gocce di pioggia sul parabrezza della propria auto?! Certo, possiamo azionare i tergicristalli, ma non rimarranno mai asciutti e senza alcun segno di pioggia.

Fortunatamente in commercio esistono tantissimi prodotti che ci aiutano a combattere i segni della pioggia. Oggi un ottimo prodotto è in offerta su Amazon, si tratta di Arexons rain off trigger. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Arexons rain off trigger: addio segni di pioggia sul parabrezza

Con soli 7.90 euro invece di 10.95 euro potete portarvi a casa 200 ml di prodotto, parliamo di un trattamento vetro per cristalli puliti. Un prodotto che favorisce lo scivolamento della pioggia, senza lasciare aloni. Rain off arexons è uno speciale trattamento per il parabrezza, un idrorepellente per vetri da applicare prima che piova per permettere la formazione di un film idrorepellente anti gocce.

Il sottile strato creato dal trattamento con arexons vetri spray acqua repellente, favorisce lo scivolamento delle gocce di pioggia già a 50-60 km/h di velocità. il tuo vetro sarà sempre splendente e senza quelle fastidiose tracce di acqua che ti disturbano la visione. Con arexons rain off, inoltre, limiti l’usura delle spazzole tergicristallo perchè il vetro pulito e lucido ne favorisce lo scorrimento.

Rain off trigger è uno spray a spruzzo con beccuccio che rende facile ed immediata la nebulizzazione del prodotto sul vetro della tua auto, per un’applicazione veloce e semplice. Seguite il link per accaparrarvelo a prezzo scontato!!!