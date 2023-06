WindTre, arriva la nuova offerta che include il Motorola Razr 40 Ultra 

WindTre, uno dei maggiori fornitori di rete mobile in Italia, ha un’offerta interessante per gli appassionati di smartphone. I clienti possono ora mettere le mani sul nuovissimo telefono cellulare Motorola Razr 40 Ultra attraverso i piani di pagamento di WindTre a soli 22,99 euro al mese.

L’opzione di pagamento rateale, è stata sviluppata in particolare per i clienti consumer che desiderano modalità di pagamento flessibili. I clienti possono godere della facilità dei pagamenti mensili per il telefono scelto, mentre è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro indipendentemente dal modello di smartphone scelto.

WindTre, scopri le nuove promozioni

A partire dal 5 giugno 2023, sia i nuovi che gli attuali clienti WindTre potranno acquistare il tanto atteso Motorola Razr 40 Ultra in qualsiasi punto WindTre. Lo smartphone è compatibile con diversi piani clienti, tra cui Di Più Full 5G Easy Pay, Di Più Protect 5G Easy Pay e Di Più Unlimited 5G Easy Pay.

Il piano Di Più Full 5G Easy Pay, ad esempio, prevede minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga 5G a 14,99 euro al mese per 30 mesi. Allo stesso modo, a 18,99 euro al mese, il piano Protect 5G Easy Pay include minuti illimitati, 200 SMS e 200 Giga 5G. Il piano Di Più Unlimited 5G Easy Pay, invece, offre minuti illimitati, 200 SMS e Giga 5G illimitati a soli 22,99 euro al mese.

Secondo il sito ufficiale, WindTre richiede un anticipo di 99,99 euro per il pagamento con carta di credito. Opzioni di pagamento alternative, come Compass e Findomestic, possono, in alcuni casi, consentire ai clienti di effettuare rate senza interessi e senza acconto.

Gli attuali clienti WindTre possono anche beneficiare di sconti speciali. Possono ottenere interessi zero e nessun anticipo quando acquistano il Motorola Razr 40 Ultra e lo Smart Pack Protect 5G con MIA Unlimited. Vediamo ora le caratteristiche del Motorola Razr 40 Ultra. Lo smartphone ha un display principale pOLED da 6,9 pollici con risoluzione FHD+ e una velocità di aggiornamento di 165 Hz. Dispone inoltre di un display pOLED da 3,6 pollici con una risoluzione di 1066 × 1056 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Il Motorola Razr 40 Ultra è alimentato da una batteria da 3800 mAh che supporta la ricarica TurboPower a 30W. Ha una potente CPU Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Lo smartphone, che esegue il sistema operativo Android 13 di Google, offre prestazioni fluide e accesso alle funzioni più recenti. Inoltre, è compatibile con il 5G, consentendo agli utenti di sperimentare connessioni Internet fulminee.

Gli appassionati di fotografia apprezzeranno la fotocamera frontale da 32MP, che permetterà loro di scattare selfie e videochiamate sorprendenti. Il Motorola Razr 40 Ultra ha una doppia fotocamera ultra-grandangolare da 12MP + 13MP con funzionalità macro sul retro, che assicura un’eccellente qualità delle immagini e dei video.