I prezzi di Expert sono, in alcune occasioni almeno, decisamente più bassi di quelli di MediaWorld, garantendo così al consumatore finale un risparmio più unico che raro, e la possibilità di accedere a tantissimi sconti speciali, anche dal divano di casa.

Avete capito bene, uno dei più grandi pregi del volantino corrente è proprio questo, gli acquisti possono essere completati indistintamente dalla provenienza territoriale, con la possibilità di ricevere la merce a domicilio (previo pagamento delle spese di spedizione), approfittando anche delle più classiche condizioni di vendita: no brand e garanzia di 24 mesi.

Expert, offerte a non finire in un pazzo volantino

Tanti smartphone sono in super offerta da Expert, in seguito alla disattivazione della principale campagna promozionale, in attesa di conoscere cosa abbia effettivamente in mente l’azienda, scopriamo alcune offerte temporanee legate alla telefonia mobile.

Tutto parte dalla fascia bassa del settore, con la possibilità comunque di acquistare un Samsung Galaxy A14, pagandolo soli 179 euro, passando anche per Realme 10 a 199 euro, Oppo A17 a 159 euro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro a 389 euro, oppure un buon Realme C55, il cui prezzo si aggira attorno ai 229 euro.

Volendo continuare sulla medesima fascia, sarà possibile approfittare di soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi 12C a 159 euro, Motorola Moto G32 a 129 euro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ a 489 euro, per finire con Oppo A98 5G, disponibile all’acquisto con un esborso finale di 399 euro.

