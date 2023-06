PlayStation Plus, ecco i nuovi giochi inclusi a giugno

Ritorna il classico appuntamento mensile con i nuovi videogiochi inclusi senza costi per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus. Il colosso giapponese Sony, infatti, stupisce ogni mese tutti i suoi abbonati con tante e diverse sorprese. Per il mese di giugno 2023, in particolare, sono stati resi disponibili tre nuovi videogiochi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus, ecco svelati i nuovi videogiochi inclusi per gli abbonati a giugno

Ogni mese il colosso giapponese Sony stupisce i suoi abbonati con diverse sorprese. Per tutti coloro che possiedono un abbonamento al servizio PlayStation Plus Essential, in particolare, ora sarà possibile accedere a tre nuovi videogiochi di rilievo. Il primo di questi è NBA 2K23, un noto videogioco sportivo molto apprezzato dagli utenti.

Come secondo titolo, troviamo poi disponibile per gli abbonati il videogioco Jurrasic World Evolution 2, anch’esso un noto titolo della saga del mondo giurassico. Chiude poi l’elenco dei nuovi titoli per gli abbonati il videogioco Trek to Yomi. Tutti e tre i titoli in questione saranno dunque scaricabili da tutti gli utenti abbonati al servizio PlayStation Plus Essential e sono disponibili sia per la precedente console PlayStation 4 sia per la nuova console PlayStation 5.

Insomma, anlche per questo mese si tratta di titoli piuttosto interessanti e che faranno felici la maggior parte degli utenti. Ricordiamo però che questi nuovi videogiochi saranno disponibili al download da parte degli abbonati soltanto per un breve periodo di tempo. I videogiochi in questione saranno infatti disponibili per circa un mese, ovvero fino al prossimo 3 luglio 2023.