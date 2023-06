Kena Mobile offre 130GB, offerta STAR a pochi euro mensili

Sono troppi i gestori per valutarli tutti insieme al fine di sceglierne uno e per usufruire dei suoi servigi. In questo momento se avete un provider che non vi soddisfa più, dovreste valutare il celebre gestore virtuale Kena Mobile.

Quantità, qualità e soprattutto grande convenienza: queste sono le specifiche che il provider rispetta alla grande per ottenere la formula del successo. Sul sito ufficiale c’è la miglior promo che potevate incontrare oggi sul web.

Kena Mobile ha la miglior promo in assoluto per quanto riguarda la telefonia mobile virtuale: ecco cosa contiene la STAR

L’offerta che oggi viene proposta anche tramite pubblicità in televisione è quella di Kena Mobile. Il gestore, che per ovvie ragioni è legato al più famoso TIM, non vuole vivere per sempre all’ombra e per questo motivo ha lanciato la nuova STAR.

Questo è il nome dell’offerta che dovete tenere a mente se volete risparmiare avendo comunque tutto. Dallo scorso 30 maggio poi il primo mese lo offre Kena, senza alcun costo di attivazione da sostenere visto che è gratuito.

Ma cosa c’è nella STAR? Ebbene, l’offerta vanta minuti senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili sul suolo italiano, 1000 messaggi da inviare a chiunque e 130 giga per la connessione dati. La rete, disponibile in 4G, potrà essere usata con 7 giga anche all’estero, più precisamente in Europa.

Ricordiamo che coloro che sceglieranno la ricarica automatica, potranno avere 50 giga in più ogni mese. Il prezzo dell’offerta è di 6,99 € al mese per sempre per coloro che la scelgono.