Illusione Ottica, quanti riescono a trovare le facce nascoste?

Ogni settimana vi proponiamo la nostra rubrica speciale legate alle illusioni ottiche, oggi è il turno di una immagine creata appositamente per ingannare l’occhio dell’utente, senza l’obiettivo di giustificare o spiegare tutto ciò che si nasconde alle spalle del sistema di percezione visiva.

Si tratta di una disegno, anche di buona qualità oseremmo dire, che mostra in primo piano una donna a fianco di una fontana con dei rivoli d’acqua, e parte di vegetazione. Sul suo lato sinistro possiamo trovare un dislivello della scena, con un disallineamento della nuvola, che a prima vista potrebbe sembrare essere un errore, ma che in realtà può nascondere qualcos’altro.

Illusione Ottica, cosa nasconde l’immagine

L’immagine, come vi abbiamo già anticipato nel titolo, nasconde dei volti, per la precisione un totale di quattro, questi potrebbero essere dislocati su tutta la scena, o raccolti gli uni vicini agli altri. Non è necessario mettere in atto una strategia specifica, dovete solamente prestare la massima attenzione ad una curva, ad ogni dettaglio, ad ogni spigolo, per riuscire a raggiungere la corretta intuizione che vi permetterà di scoprire il volto nascosto.

La risoluzione, lo ammettiamo, è particolarmente complessa, ma con il giusto tempo a disposizione, ed una buona dose di pazienza, siamo convinti che riuscirete a giungere ad una conclusione definitiva. Ci siete riusciti? come sempre fatecelo sapere, un buon feedback è sempre ben accetto.