WindTre ti regala uno smartphone Samsung ma solo se attivi l’offerta migliore di sempre. Il gestore mette a disposizione dei suoi nuovi clienti tantissime tariffe ma la WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay è l’opzione azzeccata se desideri cambiare smartphone e ottenere tantissimi vantaggi senza affrontare alcuna spesa.

WindTre: scopri come ottenere uno smartphone Samsung a costo zero!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay può essere attivata indistintamente da tutti i nuovi clienti. È possibile effettuare il trasferimento del numero dal precedente operatore oppure attivare una nuova linea: in qualunque caso l’attivazione della tariffa sarà gratuita!

Il costo di rinnovo della tariffa ammonta a 14,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

WindTre permette di abbinare all’offerta anche l’acquisto di uno smartphone a rate e propone una lista consistente di dispositivi tra i quali è possibile scegliere. Il costo previsto per lo smartphone sarà accorpato alla spesa di rinnovo della tariffa ed entrambi saranno mensilmente addebitati su carta di credito, conto corrente o carta conto.

Soltanto i clienti che decideranno di acquistare uno smartphone Samsung Galaxy A14 5G non dovranno sostenere alcuna rata mensile né spese iniziali. In questo caso, il gestore permetterà di ottenere lo smartphone a costo zero!

L’attivazione può essere effettuata soltanto nei punti vendita ma accedendo al sito ufficiale del gestore è già possibile effettuare la prenotazione selezionando il negozio nel quale si desidera ritirare la SIM e il dispositivo.