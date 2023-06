La sicurezza nell’uso degli smartphone è diventata un tema di discussione rilevante a seguito di un tragico incidente avvenuto ad Avellino, dove una ragazza di 16 anni è morta folgorata in vasca da bagno mentre parlava al telefono. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nell’uso degli smartphone, in particolare in prossimità dell’acqua, e su come prevenire incidenti simili.

Smartphone e folgorazione: le precauzioni

Gli esperti sostengono che la potenza di un telefono non è sufficiente per causare una folgorazione. Tuttavia, ci sono precauzioni che gli utenti dovrebbero prendere quando utilizzano uno smartphone vicino all’acqua. Ad esempio, è importante evitare di maneggiare il telefono con le mani bagnate. Inoltre, non si dovrebbe mai posizionare lo smartphone vicino a fonti di calore, come un piano cottura, soprattutto se è in carica, a causa del rischio di surriscaldamento.

Un’altra possibile causa di incidenti potrebbe essere un difetto nel caricabatteria. Anche se è un evento raro, un caricabatteria guasto o difettoso potrebbe causare un cortocircuito interno, portando al cavetto in uscita la tensione di rete, ossia a 220 volt. Pertanto, è fondamentale acquistare caricabatterie da venditori affidabili che rispettano gli standard di sicurezza europei.

È inoltre importante non tenere lo smartphone in un luogo chiuso dove il calore non possa dissiparsi, come un cassetto. È preferibile posizionarlo in un’area ben ventilata. Inoltre, non si dovrebbe mai usare lo smartphone in un ambiente in cui esiste il pericolo di esplosione, come un distributore di benzina.

Infine, è importante ricordare che tutti i dispositivi elettrici che non hanno un doppio quadrato concentrico come simbolo di sicurezza, che indica una doppia protezione, dovrebbero essere evitati vicino all’acqua. Questo include dispositivi come la lavatrice. È fondamentale verificare che ci sia un salvavita che disalimenti l’elettrodomestico in caso di cortocircuito o dispersione di corrente. Queste precauzioni possono aiutare a prevenire incidenti potenzialmente mortali.