Kena Mobile folle, nuova promo con 150 giga e UN MESE gratis

La nuova promozione che Kena Mobile ha ideato per attirare il pubblico verso la propria azienda, è davvero una delle migliori in circolazione, proprio perché risulta essere perfettamente in grado di convincere gli utenti ad attivare la SIM ricaricabile.

Prima di gridare al miracolo e correre subito ad attivare la promo, dovete comunque sapere che la richiesta può essere presentata in via esclusiva solamente sul sito ufficiale (o nei rispettivi punti vendita), con provenienza da Iliad o un MVNO, con annessa portabilità obbligatoria. Una condizione essenziale per l’attivazione che porta così a limitare al massimo l’accessibilità da parte degli utenti finali.

Ricevete le offerte Amazon direttamente sul vostro smartphone, le potete avere solo con il nostro canale Telegram ufficiale, disponibile in esclusiva qui.

Kena Mobile, le follie di inizio Giugno

Le follie di Kena Mobile passano dall’intenzione dell’azienda di regalare letteralmente un mese di offerta, a tutti coloro che decideranno di attivare la Star Plus. Il suo prezzo fisso mensile, considerando addebito diretto sul credito residuo della SIM, è di 7,99 euro, a titolo definitivo e senza vincoli contrattuali di durata.

Gli utenti che vogliono accedervi devono rispettare i suddetti requisiti, ed allo stesso tempo potranno godere di minuti illimitati da poter utilizzare verso tutti, 1000 SMS da inviare ad altrettanti numeri di telefono, per finire con 150 giga di traffico dati in 4G (la velocità massima in download è limitata a 60Mbps).

Per favorire l’attivazione della promo, ricordiamo che per un periodo di tempo limitato, i costi iniziali sono da considerarsi azzerati (tra cui SIM e attivazione effettiva).