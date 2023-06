I prezzi da Lidl sono in fortissimo ribasso rispetto ai listini originari, gli utenti si ritrovano liberi di acquistare i prodotti maggiormente desiderati, riuscendo altresì a risparmiare ingenti quantitativi di denaro. Gli acquisti, come al solito oseremmo dire, sono da completare solamente nei negozi fisici.

Il limite più grande delle varie campagne promozionali di Lidl è proprio questo, gli ordini non possono in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale, ma sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente in un punto vendita. In parallelo, ricordiamo comunque che i singoli prodotti sono disponibili come no brand, nel caso remoto della telefonia mobile, ed anche con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Lidl, quanti sconti speciali con il volantino

La nuova settimana di Lidl è votata maggiormente al benessere, nonché comunque a tutti i dispositivi che gli utenti dovrebbero acquistare per migliorare la propria immagine in bagno. Per questo motivo troviamo la possibilità di acquistare un dispositivo per la pulizia dei pori, con una spesa di soli 12,99 euro, l’asciugacapelli di casa Remington a 19,99 euro, passando per la piastra per capelli di Rita Ora a 34,99 euro, l’asciugacapelli a 24,99 euro, la spazzola lisciante a 22,99 euro, il multistyler a 29 euro, oppure anche la spazzola rotante a 29 euro. Tutti i prodotti della serie sono firmati, come anticipato, da Rita Ora.

Il consiglio che vi possiamo dare è sempre il solito, velocizzate l’acquisto, in modo da avere la possibilità di mettere le mani sui dispositivi, gli acquisti sono effettuabili da oggi, 5 giugno.