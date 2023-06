Disney+ prende esempio da Netflix e propone questa novità amara per i clienti

Il settore delle tv streaming è in grande fermento nel corso di queste settimane di fine primavera. La notizia dello stop agli account condivisi in casa Netflix ha fatto scalpore e potrebbe essere replicata a breve anche da altre piattaforme. Disney+, ad esempio, è costantemente interessata alle novità introdotte da Netflix sotto il punto di vista commerciale. Anche se sino ad ora su Disney+ non si parla ancora di stop agli account condivisi, una novità imminente è mutuata proprio da Netflix.

Disney+, avanzano i rumors legati alle pubblicità

A breve, in seguito a quanto fatto da Netflix, anche Disney+ proporrà le pubblicità. La presenza degli annunci pubblicitari, almeno per il momento, sarà relativa al solo mercato americano ed avrà l’obiettivo di rendere accessibile il portale ad ogni forma di utente. Con le pubblicità infatti, gli abbonati dovranno guardare pochi secondi di promozione a cavallo tra un film e una serie tv.

In linea con Netflix anche Disney+ andrà a proporre un piani base, il cui costo sarà quello attuale pari a 7,99 dollari al mese. Questo pacchetto entry level prevederà la presenza degli annunci promozionali tra una serie tv e l’altra e l’accesso illimitato a tutti i contenuti della piattaforma.

Un secondo pacchetto Premium dovrebbe poi essere aggiunto, con un prezzo di 10,99 euro. Il ticket, oltre alla condivisione dei contenuti su sei dispositivi, non prevederà pubblicità e garantirà l’accesso a tutti i titoli in piattaforma anche con la tecnologia 4K.

Da sottolineare come, almeno per il momento, questa novità non riguardi ancora l’Europa dove restano confermati gli attuali assetti commerciali. Nel corso dell’anno però potrebbero arrivare novità in tal senso anche nel Vecchio Continente.