Le misure contro l’IPTV o “pezzotto” stanno diventando decisamente più pesanti. Per chi non lo sapesse, il pezzotto è un abbonamento illegale a tutte le pay-tv del mondo e il suo prezzo è davvero irrisorio. Una piaga che non è passata inosservata a nessuno, tanto che qualcuno ha ben pensato di arginare una volte per tutte la problematiche.

Infatti, sono ore davvero dure per chi è a capo delle IPTV, essendo che il pezzotto a breve potrebbe giungere a fine corsa. Un’azione congiunta e senza precedenti potrebbe mettere fine a questa lotta alla pirateria che sta durando ormai da tantissimi anni. Migliaia di abbonati in crisi? Scopriamo maggiori dettagli.

IPTV, altro sequestro contro i fornitori: adesso tutti sono avvisati

Gran clamore per l’ultima azione congiunta della FIOD e del Ministero Pubblico olandese. A quanto pare, le due autorità hanno deciso di unire le forze e smantellare definitivamente migliaia di abbonamenti a IPTV partendo dalla fonte.

Infatti, pare che le forze dell’ordine abbiano effettuate una perquisizione all’interno di un edificio commerciale a Den Helder e in un’abitazione privata. Da questi due eventi, ne sono seguiti ben quattro arresti.

La rete illegale permetteva a tantissime persone di poter usufruire dei migliori canali a un prezzo stracciato e di poter visionare piattaforme streaming famose come Paramount Plus, Disney+, Netflix e tante altre.

Nonostante questa maxi-operazione, le autorità temono che i proventi illegali siano comunque stati spartiti tra chi di dovere. Dell’operazione ne ha parlato la Fondazione Brein che difende i diritti d’autore, definendo questa operazione come “la più grande indagine penale mai condotta da FIOD e Ministero Pubblico sulla pirateria digitale in Olanda”.