Comet vince direttamente sulle rivali del settore, con la presentazione di una campagna promozionale più unica che rara, rappresenta la perfetta soluzione per riuscire finalmente ad acquistare i top di gamma, senza dover impegnare troppo denaro, come spesso accade data la tendenza al rialzo dei prezzi.

Un risparmio così importante lo stavamo proprio aspettando, finalmente spendere poco è davvero facile ed alla portata di tutti, poiché la campagna promozionale di Comet risulta essere disponibile in ogni negozio sparso per il territorio, senza vincoli regionali di alcun tipo. Gli utenti che vorranno acquistare i prodotti, possono ad ogni modo fare affidamento anche sull’e-commerce, con consegna gratuita a domicilio (solo per ordini superiori ai 49 euro).

Comet, le offerte di oggi sono da non credere

Risparmiare con Comet è decisamente semplice, anche nel momento in cui si volesse acquistare un top di gamma, poiché al giorno d’oggi gli utenti possono pensare di mettere le mani su un Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, spendendo una cifra che troppo si avvicina al listino originario (data la richiesta di 1499 euro). Molto più bilanciata è invece la proposta legata al Galaxy S23, dove è possibile trovare un prezzo comunque di 849 euro.

Nel mentre, tutti coloro che non vogliono spendere più di 500 euro, potranno anche trovare soddisfazione nell’acquisto di Edge 40, Xiaomi 12, Motorola Moto G32, Galaxy A23, Galaxy A13, Motorola Moto E22i ed anche Galaxy A54. Poco sotto trovate tutte le pagine della campagna.