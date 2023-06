Il colosso sudcoreano Samsung si sta preparando da diverso tempo all’arrivo ufficiale sul mercato dei suoi nuovi tablet di punta. Si tratta ovviamente della prossima serie di tablet Samsung Galaxy Tab S9. A quanto pare, questi dispositivi si distingueranno dai predecessori per la disponibilità di una nuova inedita colorazione, almeno stando a quanto rivelato in queste ore dal noto leaker Roland Quandt.

Samsung Galaxy Tab S9 potrebbe arrivare nella nuova inedita colorazione beige

A quanto pare il colosso sudcoreano Samsung ha intenzione di innovare la sua prossima serie di tablet anche dal punto di vista estetico. Come già accennato in apertura, infatti, nel corso delle ultime ore il noto leaker Roland Quandt ha rivelato che i prossimi Samsung Galaxy Tab S9 potrebbero arrivare in una nuova inedita colorazione, ovvero il beige. Si tratterebbe di una colorazione che fino ad ora non ha avuto molto spazio tra i tablet dell’azienda.

Tab S9: how would you like your new $1000+ tablet in Beige? Cause that's what you're getting. — Roland Quandt (@rquandt) May 31, 2023

La scorsa serie Samsung Galaxy Tab S8, infatti, è stata annunciata in passato solo nelle colorazioni denominate Graphite, Pink Gold e Silver. Solitamente il leaker Roland Quandt ci azzecca parecchio nelle sue previsioni, ma staremo comunque a vedere se sarà così. Vi ricordiamo comunque che fino ad ora sono emerse già diverse indiscrezioni riguardanti la nuova serie di tablet di Samsung. Ricordiamo che i modelli che saranno annunciati dovrebbero essere almeno tre, ovvero Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9 Plus e Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Tra le caratteristiche, non mancherà sicuramente la presenza di grandi display di qualità con tecnologia SuperAMOLED e con una elevata frequenza di aggiornamento.