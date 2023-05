Come FaceTime, Zoom e Microsoft Teams di Apple, WhatsApp potrebbe presto consentire ai suoi utenti di condividere il proprio schermo con altri durante una videochiamata.

Queste informazioni provengono da WABetaInfo che ha scoperto la funzione dopo aver scavato tra i file dell’ultima versione beta di Android. Secondo un recente rapporto, una nuova icona dovrebbe apparire nella parte inferiore di una videochiamata nella vista di controllo delle chiamate. Toccandolo “condividi il tuo schermo” con l’altra persona “tutto ciò che viene visualizzato verrà registrato“. Naturalmente, puoi terminare la trasmissione in qualsiasi momento revocando l’autorizzazione.

Ci sono alcuni requisiti che devono essere soddisfatti prima che chiunque possa provare la condivisione dello schermo. WABetaInfo afferma che “la funzione potrebbe non essere disponibile nelle vecchie versioni di Android“, inoltre il destinatario non può avere “una versione obsoleta di WhatsApp“. È anche possibile che la condivisione dello schermo non funzioni nelle chiamate di gruppo di grandi dimensioni. È difficile dire con certezza quali siano esattamente i limiti di questo aggiornamento poiché non è stato nemmeno rilasciato ufficialmente. Ricordiamo che questa è solo una versione beta, quindi c’è ancora del lavoro da fare.

Ecco come provare la funzione in anteprima

Se vuoi provare tu stesso la condivisione dello schermo, devi prima aderire al programma Google Play Beta e quindi installare la versione beta dalla piattaforma. La condivisione dello schermo è disponibile solo per pochi tester a questo punto, ma verrà distribuita a più persone “nei prossimi giorni”.

Non è noto se questa funzione arriverà agli iPhone, soprattutto perché esiste già FaceTime con condivisione dello schermo. Quello che sta arrivando su WhatsApp su iOS è la modalità Companion, che consentirà alle persone di collegare il proprio account su un massimo di “quattro dispositivi contemporaneamente” pur “mantenendo lo stesso livello di privacy”. Meta non ha fatto un annuncio formale della nuova modalità, ma WABetaInfo afferma che la patch è ufficialmente disponibile dall’App Store.

Tutto quello che devi fare è scansionare un codice QR su un iPhone con WhatsApp aperto sull’altro dispositivo iOS che vuoi collegare.