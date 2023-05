Whatsapp, a Giugno la piattaforma regalerà ai suoi utenti un'ondata di novità

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, è costantemente al lavoro per migliorare l’esperienza utente, introducendo nuove funzionalità e modifiche nelle sue versioni beta su Android e iOS. Una delle principali novità è la funzione Canali, precedentemente identificata come Newsletter. Questa funzione permetterà agli utenti di trasmettere informazioni o ricevere aggiornamenti da altri profili WhatsApp. Gli utenti avranno la libertà di scegliere a quali Canali iscriversi, indipendentemente dal fatto che i creatori siano o meno tra i loro contatti. Ma non finisce qui.

Whatsapp: tutte le novità in vista sulla piattaforma

La funzione Canali è ancora in fase di sviluppo, ma WhatsApp sta lavorando per migliorare l’interfaccia della scheda di stato. L’obiettivo è di introdurre una scheda Aggiornamenti revisionata, dove gli utenti potranno trovare sia gli aggiornamenti di stato sia i Canali. Questi saranno visualizzati attraverso un elenco orizzontale, dando priorità alla visibilità dei Canali. Non mancherà nemmeno un’icona ridisegnata per questa scheda.

Un’altra novità riguarda la funzione di condivisione dello schermo, introdotta nella versione beta 2.23.11.19 di Android. Questa funzione permetterà agli utenti di condividere tutto ciò che visualizzano sul loro schermo durante una chiamata. Si potrà gestire in tutta libertà, tanto che gli utenti saranno liberi di decidere di interromperla anche durante la videochiamata. Ovviamente tutto questo dipenderà dal consenso dell’interlocutore.

Infine, alcuni utenti stanno sperimentando un cambio nell’ordine delle schede posizionate in basso sulla barra di navigazione. Questo si trasformerà in: chat, chiamate, community e stato. Questa modifica, tuttavia, non coinvolge tutti gli utenti iscritti al programma beta.