La NASA ha emesso un avviso su un enorme asteroide che si avvicinerà alla Terra alla fine di questo mese. Si stima che l’asteroide, noto come 2023 CL3, sia largo circa 200 metri.

Il meteorite è stato incluso nella “Earth Close Approaches list“, che tiene traccia degli asteroidi spaziali che devono essere monitorati. Questo particolare asteroide è più del doppio delle dimensioni della Statua della Libertà.

La Statua della Libertà, un famoso punto di riferimento di New York, si trova ad un’altezza di oltre 300 metri se si include solo la figura femminile. Se un asteroide di quelle dimensioni dovesse scontrarsi con la Terra, potrebbe causare danni significativi.

L’asteroide 2023 CL3 è passato vicino alla Terra il 24 maggio, a una distanza di poco meno di 4,5 milioni di km. Anche se questo può sembrare lontano, in realtà è abbastanza vicino nella vastità dello spazio. L’asteroide ci supererà in sicurezza a una velocità di oltre 51.000 km all’ora.

Un pericolo costante

Gli esperti hanno sollevato preoccupazioni sulla capacità della Terra di difendersi da pericolosi asteroidi. Elon Musk, CEO di SpaceX, ha espresso preoccupazione per la nostra mancanza di difesa contro un potenziale impatto. In risposta, la NASA ha esplorato diversi metodi di difesa. Lo scorso anno hanno condotto la missione Double Asteroid Redirection Test, che ha dimostrato con successo la capacità della NASA di alterare il percorso di un asteroide chiamato Dimorphos.

In breve, un enorme asteroide si è avvicinato alla Terra ad una velocità di oltre 51.000 km/h. Sebbene sia passato a una distanza di sicurezza, serve a ricordarci che dobbiamo essere preparati per potenziali minacce di asteroidi in futuro.