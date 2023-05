Netflix annuncia le serie cancellate del 2023, trattenete il respiro sperando che tra di esse non rientrino le vostre preferite.

Netflix cancella alcune serie dalla sua lista

Ogni volta che Netflix annuncia la cancellazione di una serie in particolare è sempre un colpo al cuore.

Questo perchè anche se magari la serie in questione non ha ottenuto il successo sperato, vi è sempre una categoria di spettatori, anche se molto ristretta, che ne ha apprezzato la visione.

Ecco la lista delle serie Netflix che sono state cancellate:

1899

Annunciata con ben 2 mesi di anticipo dalla sua distribuzione sulla piattaforma, l’originale serie tedesca non sarà rinnovata per una seconda stagione.

L’annuncio della sua cancellazione è stato fatto il 2 Gennaio di quest’anno, dai suoi stessi ideatori.

Dopo il grande successo ottenuto da Dark, altra serie tedesca di genere drammatico/soprannaturale, si pensava che anche 1899 avrebbe suscitato l’interesse di un vasto numero di spettatori.

Vi erano non a caso, per il progetto, grandi aspettative.

La serie infatti si caratterizza per l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e la scelta di un cast di eccellenza.

REBELDE

La terza stagione della serie messicana Rebelde è stata cancellata.

A riportare la notizia è stato un membro del cast durante un’ intervista.

La fantomatica serie adolescenziale, che narra le vicende di studenti di diversa estrazione sociale ed economica, all’interno di un’importante scuola di elitè, ha subito il duro colpo della cancellazione, dopo ben due stagioni.

Uncoupled

La serie che racconta la vita di un giovane uomo omosessuale che cerca di rimettersi in gioco dopo una brutta delusione amorosa.

Nonostante il tanto atteso ritorno su Netflix del grande attore comico Neil Patrick Harris, star indiscussa della celebre serie How I meet your mother, Uncolpled non ha raggiunto alti livelli di interesse.

La cancellazione della seconda stagione è stata dichiarata nel mese di Maggio 2023.

Sex/Life

Anche la serie americana Sex/Life ha subito la cancellazione della terza stagione.

La storia di una donna che si trova ad affrontare le conseguenze delle trasgressioni sessuali della sua vita passata in contrapposizione con il ruolo di madre e moglie del presente è in dirittura di arresto.

Già durante la registrazione della seconda stagione erano stati registrasti dei forti contrasti.

La nascita di ulteriori conflitti ha reso impossibile la speranza della realizzazione di una terza stagione.