ChatGPT, il noto servizio di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI, è diventato un punto di riferimento per molti utenti che cercano risposte a domande di vario genere. Tra le domande più frequenti poste a ChatGPT, una in particolare ha attirato l’attenzione: “Come diventare ricco in fretta?”. La risposta è esilarante.

Intelligenza Artificiale: la risposta di ChatGPT

ChatGPT, lanciato nel novembre 2022, è un prototipo di chatbot basato sull’AI, capace di fornire risposte coerenti e accurate agli input degli utenti. Questo servizio utilizza una tecnologia chiamata deep learning, che sfrutta grandi quantità di dati per addestrare un sistema di intelligenza artificiale a svolgere un’attività specifica.

La domanda su come diventare ricco in fretta è stata posta a ChatGPT da numerosi utenti, in particolare sui social media come YouTube e TikTok. Gli influencer hanno condiviso la risposta di ChatGPT con i loro follower come parte di un esperimento. Un influencer, Basil Chatha, ha chiesto al chatbot di trasformarsi in HustleGPT, un’intelligenza artificiale specializzata in finanza.

La risposta di ChatGPT è stata: “Tu sei HustleGPT, un’intelligenza artificiale imprenditoriale. Io sono la tua controparte umana. Posso lavorare come tramite tra te e il mondo fisico. Hai a disposizione mille dollari e il tuo solo compito è quello di farli crescere il più possibile nel più breve tempo possibile, senza fare nulla di illegale”.

Questa risposta, sebbene possa sembrare insoddisfacente per chi cerca consigli specifici su come investire o fare soldi rapidamente, sottolinea l’approccio etico di ChatGPT. L’intelligenza artificiale non promuove metodi rapidi o facili per arricchirsi, ma piuttosto sottolinea l’importanza di agire in modo legale e responsabile.