TikTok - arriva Tako, il chatbot della piattaforma più amata di sempre

TikTok, la popolare piattaforma di social media, ha recentemente annunciato l’introduzione di un chatbot AI chiamato “Tako“. Questa nuova funzionalità, attualmente in fase di test nelle Filippine, rappresenta un passo significativo nel campo dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente e di rendere la funzione disponibile a livello globale in futuro.

TikTok: l’aspetto e il funzionamento di Tako

Secondo gli screenshot condivisi da Watchful Technologies, Tako sarà facilmente accessibile all’interno dell’app TikTok, posizionato al di sopra dell’icona del profilo. Gli utenti potranno interagire con il chatbot semplicemente toccando l’icona, avviando così una conversazione con l’AI di TikTok. Tako sarà in grado di rispondere a domande e di suggerire nuovi contenuti da guardare.

La tecnologia dietro Tako

Interessante notare che TikTok non sta utilizzando una tecnologia interna per sviluppare Tako. Invece, si sta avvalendo del supporto di un fornitore AI di terze parti, che sta adattando il proprio modello alle esigenze del social cinese. Nonostante ciò, TikTok ha chiarito che Tako è ancora in una fase sperimentale e che il feedback fornito dal chatbot “potrebbe non essere veritiero o accurato”. Pertanto, Tako non dovrebbe essere utilizzato per consulenze mediche, legali o finanziarie.

Privacy e sicurezza

Tutte le conversazioni con Tako saranno esaminate dal team di TikTok per migliorare l’esperienza degli utenti. Questo significa che queste conversazioni potrebbero essere registrate dalla piattaforma. Tuttavia, TikTok ha introdotto la possibilità di eliminare le conversazioni avute con Tako, anche se non è ancora chiaro se il chatbot sia in grado o meno di registrare i dati sensibili degli utenti.

Tako e la competizione con Google

L’introduzione di Tako potrebbe incrementare la competizione tra TikTok e Google. Infatti, TikTok sta cercando di integrare l’intelligenza artificiale per far conoscere al suo pubblico nuovi contenuti, una funzionalità che potrebbe attrarre gli utenti della GenZ che preferiscono rivolgersi a TikTok e Instagram piuttosto che ai motori di ricerca per avere risposte alle domande che si pongono ogni giorno.