Vodafone, le offerte INCREDIBILI sono tornate con la Special da 150GB

Recentemente più persone hanno iniziato a girare per i vari negozi in cerca di una nuova promozione mobile che potesse soddisfarle. Gli utenti sono esausti di pagare troppo, soprattutto quando hanno dalla loro parte gestori definiti estremamente affidabili. Questo comporta quindi il solito valzer, il quale vede cambiare provider anche a coloro che mai prima d’ora ci avevano pensato. La schiera di persone che sostiene che i gestori virtuali possano avere più voce in capitolo del solito, si fa sempre più folta. Effettivamente prezzi così bassi non sono replicabili dalla concorrenza, o almeno così credevano più utenti che attualmente invece stanno tornando sui propri passi. Vodafone ad esempio, riconosciuto da sempre come il miglior gestore ma anche come quello con i prezzi più alti, ha deciso di stravolgere tutto.

Per auspicare un rientro di alcuni vecchi clienti, il gestore anglosassone ha deciso di spingere sull’acceleratore servendosi di una vecchia conoscenza del mondo della telefonia. Si tratta della celebre Special 150, la quale sarebbe ritornata a far paura ai provider concorrenti.

Vodafone ha la promo migliore: la Special 150 è tornata per battere la concorrenza dei provider virtuali

Non servirà questa volta avventurarsi presso i siti web di gestori mai sentiti prima d’ora, visto che il migliore di tutti ha deciso di palesarsi con una nuova proposta. Vodafone offre di nuovo la sua Special 150, opportunità unica che costa 7,99 € al mese.

Con questo prezzo, gli utenti rientranti potranno avere minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e 150 giga in 4G. Ricordiamo che per avere questo costo mensile, bisognerà pagare con il metodo Smart Pay.