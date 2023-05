OpenAI non ha intenzione di lasciare l’Europa, ha detto venerdì il CEO Sam Altman. L’UE sta lavorando a quella che potrebbe essere la prima serie di regole, ma Altman ha affermato che l’attuale bozza dell’EU AI Act è “eccessivamente regolamentata“.

“Siamo entusiasti di continuare a operare qui e ovviamente non abbiamo intenzione di andarcene“, ha detto Altman in un tweet venerdì. La sua minaccia di lasciare l’Europa aveva attirato le critiche del capo dell’industria europea Thierry Breton e di una miriade di altri legislatori.

Altman ha trascorso la scorsa settimana attraversando l’Europa, incontrando i migliori politici in Francia, Spagna, Polonia, Germania e Gran Bretagna per discutere del futuro dell’IA e dei progressi di ChatGPT.

Ha definito il suo tour una “settimana molto produttiva di conversazioni in Europa su come regolamentare al meglio l’IA!”

Una scelta che ha fatto molto discutere

OpenAI è stato criticato per non aver divulgato i dati di addestramento per il suo ultimo modello di intelligenza artificiale GPT-4. La società aveva citato un “panorama competitivo e implicazioni sulla sicurezza” per non aver rivelato i dettagli.

Durante il dibattito sulla bozza dell’AI Act, i legislatori dell’UE hanno aggiunto nuove proposte che costringerebbero qualsiasi azienda che utilizza strumenti generativi, come ChatGPT, a divulgare materiale protetto da copyright utilizzato per addestrare i propri sistemi.

“Queste disposizioni riguardano principalmente la trasparenza, che garantisce l’affidabilità dell’IA e della società che la sta costruendo“, ha detto giovedì a Reuters Dragos Tudorache, un membro rumeno del Parlamento europeo che sta guidando la stesura delle proposte dell’UE.

“Non vedo un motivo per cui un’azienda dovrebbe fuggire dalla trasparenza“. I parlamentari dell’UE hanno concordato la bozza dell’atto all’inizio di questo mese. Gli Stati membri, la Commissione europea e il Parlamento definiranno gli ultimi dettagli del disegno di legge entro la fine dell’anno.

Il chatbot basato sull’intelligenza artificiale ChatGPT, supportato da Microsoft, ha creato nuove possibilità attorno all’intelligenza artificiale e i timori sul suo potenziale hanno provocato eccitazione e allarme e l’hanno portata in conflitto con le autorità di regolamentazione.