Non è passato molto tempo dal debutto ufficiale sul mercato del nuovo smartphone a marchio OnePlus, ovvero l’ultimo OnePlus Nord CE 3 Lite. A quanto pare, però, il produttore cinese ha intenzione di annunciare questo smartphone anche per il mercato statunitense ma con un altro nome, ovvero OnePlus Nord N30 5G. Nel corso delle ultime ore, questo smartphone è stato avvistato su Geekbench.

OnePlus Nord N30 5G, il nuovo smartphone a marchio OnePlus passa da Geekbench

Nel corso delle ultime ore un nuovo smartphone del noto produttore cinese OnePlus è stato avvistato sul sito di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, so tratta del prossimo OnePlus Nord N30 5G e, a quanto pare, sarà la versione re-branded per il mercato statunitense OnePlus Nord CE 3 Lite (annunciato circa un mese fa in Cina).

Sul noto portale di benchmark, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello CPH2513. Stando ai risultati pubblicati, il processore che troveremo a bordo sarà il soc Snapdragon 695. Si tratta dunque dello stesso processore che troviamo a bordo del modello Nord CE 3 Lite. Anche la memoria RAM a supporto delle prestazioni è la medesima tra i due, ovvero 8 GB.

Tutto questo sembra quindi confermare che il nuovo OnePlus Nord N30 5G sarà effettivamente il re-branded di OnePlus Nord CE 3 Lite. Se sarà realmente così, ci aspettiamo che anche le altre specifiche siano le medesime. Anche il nuovo smartphone dovrebbe ad esempio avere un display con tecnologia SuperAMOLED da ben 6.72 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.