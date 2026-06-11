iCloud Shared Album addio ai limiti: foto condivise anche su Android

iCloud Shared Album finalmente esce dal recinto Apple, e per chi condivide foto con amici o parenti che non hanno un iPhone è una di quelle novità che cambiano davvero le abitudini quotidiane. Chi usa Apple Foto sa bene di cosa parliamo: provare a far vedere un album a qualcuno con uno smartphone Android è sempre stato un piccolo incubo. Da una parte c’è Google Photos che da anni lascia condividere qualsiasi cosa con chiunque, senza guardare la piattaforma. Dall’altra Apple, che invece ha tenuto i suoi album condivisi blindati, praticamente accessibili solo a chi viveva dentro il suo ecosistema.

Cosa cambia davvero con il supporto multipiattaforma

Al WWDC 2026 Apple ha messo le carte in tavola e ha annunciato che gli iCloud Shared Album avranno il tanto atteso supporto multipiattaforma. Detto in modo semplice: chi possiede un iPhone potrà condividere i propri album anche con chi usa Android e Windows. E non si tratta di una condivisione al ribasso, perché è previsto il supporto alla risoluzione piena delle foto, quindi niente immagini compresse o sgranate.

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Per capire quanto sia importante questo passo, basta guardare alla situazione attuale. Oggi un utente Android non ha alcun modo di vedere o partecipare a un album condiviso su iCloud. Su Windows qualcosa c’è, ma poco: esiste un supporto parziale tramite l’app iCloud per Windows, talmente limitato da risultare quasi inutile quando lo si prova davvero. Con questo aggiornamento Apple si avvicina parecchio a quello che Google fa già da tempo, e senza tante cerimonie.

Quando arriverà l’aggiornamento

La novità non è dietro l’angolo, va detto chiaramente. L’aggiornamento agli iCloud Shared Album arriverà in autunno, come parte del rilascio di iOS 27 e macOS 27. Per chi sperava di metterci le mani prima, purtroppo, non c’è nulla da fare: bisognerà attendere i canali stabili di aggiornamento, quelli che raggiungono tutti gli utenti senza passare dalle versioni di prova.

È un cambio di rotta che molti aspettavano da tempo, soprattutto chi si trova a gestire famiglie e gruppi di amici con dispositivi misti, dove convivono iPhone, telefoni Android e computer Windows. Fino a oggi condividere un semplice album di foto del compleanno o delle vacanze costringeva a giri assurdi, magari passando per altre app o servizi esterni. Con questa apertura, Apple Foto diventa finalmente uno strumento più aperto e meno chiuso nel suo giardino recintato.