Le sneaker di valore stanno diventando sempre più preziose per gli investitori, tanto da essere paragonate a beni rifugio come le monete antiche. Un esempio recente di questa tendenza è la casa d’aste milanese Bolaffi, specializzata in numismatica e filatelia, che ha partecipato a un’asta in Texas per aggiudicarsi un paio di Air Jordan I del 1985. Queste scarpe, tra i primi esemplari del modello, sono in ottimo stato di conservazione e sono state entrambe autografate da Michael Jordan. Il prezzo finale dell’asta è stato di 38.000 dollari.

Sneaker di valore: altro che monete rare e francobolli preziosi

Filippo Bolaffi, CEO del Gruppo Bolaffi, ha commentato l’acquisto sottolineando l’importanza delle Air Jordan nella storia delle sneaker. Queste scarpe, ha detto, “hanno cambiato il modo di percepire la scarpa tecnica e sono all’origine della contaminazione tra sport e moda”. L’esemplare acquistato dall’uomo è quasi unico, con meno di 100 esemplari esistenti al mondo.

Le Air Jordan I sono state regalate da Michael Jordan a un suo conoscente in Chevrolet, che nel 2010 le ha cedute ad un privato. Quest’ultimo le ha messe all’asta tramite Heritage Auctions di Dallas, Texas. Le scarpe autografate saranno esposte al pubblico nelle sedi di Bolaffi a Milano, Roma e Torino.

Questo episodio evidenzia l’importanza crescente delle sneaker da collezione come investimento. Come le monete antiche o i francobolli rari, queste scarpe possono rappresentare un investimento significativo, con un potenziale di apprezzamento nel tempo. Per gli appassionati e per gli investitori, l’acquisto di Bolaffi rappresenta un ulteriore segnale dell’importanza di questo mercato.