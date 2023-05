Canone Rai, come fare per avere l'esenzione GRATIS in modo LEGALE

L’esenzione è la non necessità di pagare il canone Rai, un qualcosa a cui tanti di noi ambirebbero, ma che in realtà pochi possono avere in modo completamente legale e registrato. Esiste tuttavia una scappatoia, infatti si può far valere una condizione di base che porterebbe il consumatore a non dover pagare la tassa.

Il canone Rai ha un costo fisso annuo, almeno per il 2023, del valore di 90 euro, questi deve essere versato a rate fisse, tramite la bolletta dell’energia elettrica, rispettivamente di 9 euro l’una, per un totale di 10. Ad oggi non è previsto un altro metodo di pagamento, in passato si versava tramite bollettino postale, ma la crescente evasione fiscale ha indotto il Governo a prendere una simile decisione.

Per i codici sconto e le nuove offerte, dovete assolutamente iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, che trovate a questo indirizzo.

Canone Rai, chi può non pagarlo?

Non pagare il canone Rai in modo totalmente legale è possibile, ma solo ad una condizione: non dovete avere in casa un televisore. La base della tassa è proprio il possesso di una apparecchiatura televisiva, di conseguenza se dovesse venire a mancare questa condizione essenziale, allora il consumatore ha possibilità di richiedere l’esenzione, presentando una autodichiarazione sul sito dell’agenzia delle entrate.

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio, per richiedere l’esenzione totale, mentre entro il 30 giugno, nel caso in cui si volesse l’esenzione per i soli 6 mesi finali. Da notare che non è previsto alcun rimborso, se avete già effettuato il pagamento non potrete riavere i soldi indietro in nessun modo.