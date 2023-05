Trascorri più tempo a cercare la tua Apple Pencil piuttosto che utilizzarla? Apple potrebbe avere la soluzione che fa per te! Un brevetto testimonia la volontà del colosso di Cupertino di introdurre una nuova tecnologia che permetterà di localizzare lo stilo e ritrovarlo senza alcuna difficoltà.

Apple introdurrà una nuova tecnologia di localizzazione su Apple Pencil!

L’app Dov’è è già presente su numerosi dispositivi Apple ma nessuna tecnologia di localizzazione è stata ancora introdotta su Apple Pencil. Un brevetto depositato nelle ultime ore dall’azienda di Cupertino potrebbe porre rimedio alla mancanza. Il documento descrive una tecnologia che, tramite la presenza di risuonatori acustici, permetterà di ritrovare lo stilo in pochi istanti.

Ad oggi Apple non ha introdotto ancora alcun meccanismo di localizzazione sul suo stilo ma presto potrebbero arrivare delle novità interessanti. La tecnologia brevettata potrebbe essere messa a punto e introdotta prossimamente così da favorire gli utenti permettendo loro di trovare l’accessorio senza particolari intoppi.

Il meccanismo che andrà a caratterizzare le future Apple Pencil seguirà quanto già presente sugli altri dispositivi del colosso. Tutti i possessori di AirPods, ad esempio, hanno la possibilità di rintracciare gli auricolari tramite il ricorso all’applicazione Dov’è che, oltre a segnalare la posizione esatta degli AirPods, fa si che questi emettano un suono di riconoscimento.

Come sempre ribadiamo che i brevetti depositati dalle aziende non sono sempre destinati a prendere vita. Anche in questo caso, dunque, sarà necessario attendere prima di poter scoprire se lo stilo più noto di sempre accoglierà l’aggiornamento previsto.