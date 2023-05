WhatsApp, i futuri aggiornamenti distruggeranno Telegram

I futuri aggiornamenti di WhatsApp vi faranno letteralmente impazzire, nei prossimi mesi vedremo infatti l’introduzione di tante funzionalità molto interessanti, pronte ad arricchire il carnet di funzioni a cui gli utenti possono costantemente e periodicamente accedere.

L’applicazione di messaggistica istantanea di Meta si appresta ad introdurre grandissime novità, di recente ha visto infatti aggiungere la possibilità di creare chat private con sé stessi, ma anche modificare i messaggi inviati (entro 15 minuti dall’invio), due funzioni molto richieste e desiderate dalla community.

WhatsApp, queste sono le funzioni che arriveranno

Gli aggiornamenti dei prossimi mesi, stando a quanto trapelato dalle versioni Beta, dovrebbero prima di tutto riguardare la gestione dei gruppi, con la consegna nelle mani dei proprietari di nuovi tool ed utility per organizzare al meglio la vita delle singole chat, impedendo difficoltà di vario genere. Si è parlato inoltre di una modifica dello Stato, il quale dovrebbe assomigliare molto di più al social network Instagram, ma il tutto è stato focalizzato direttamente sui cosiddetti messaggi effimeri.

Secondo quanto trapelato, presto tutti noi potremo inviare dei messaggi con un timer di autodistruzione, in altre parole potremo impostare una tempistica massima di visualizzazione, al termine della quale il messaggio si cancellerà automaticamente dalla chat, allo stesso tempo non sarà in nessun modo possibile effettuare uno screenshot, così da garantire la massima privacy a tutti i consumatori che utilizzeranno questa funzione. Al momento non sappiamo quando verrà effettivamente introdotta.