È da poco arrivata una sorpresa davvero favolosa per alcuni clienti del noto operatore telefonico virtuale Very Mobile. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di proporre il cambio offerta ad una super promo che arriva ad includere addirittura 250 GB di traffico dati per navigare. Anche il costo rimane al di sotto dei 10 euro al mese.

Very Mobile stupisce i suoi clienti con una nuova offerta con addirittura 250 GB

Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, il noto operatore virtuale Very Mobile ha deciso di fare una sorpresa molto interessante ai suoi già clienti. Questi ultimi potranno infatti cambiare la propria offerta passando a Very 8,99 250 GB. Come suggerisce anche il nome, questa offerta arriva ad includere addirittura 250 GB di traffico dati.

Questi giga sono utilizzabili con connettività 4G e con una velocità massima pari a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. L’offerta in questione include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno pagare per avere tutto questo è di appena 8,99 euro al mese.

L’operatore Very Mobile sta avvisando i clienti coinvolti da questa opportunità tramite una campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Una Giga novita’ per te! 250 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 8,99 euro. Approfitta di questa offerta poco prima del prossimo rinnovo, senza alcun costo per il cambio. Vai sull’app Very in “Offerta” – “Gestisci offerta”: verymobile.it/v/v-app”.

Ricordiamo che questa opportunità è anche segnalata ai clienti selezionati direttamente dall’app ufficiale dell’operatore virtuale.