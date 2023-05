Truffe, come fanno a svuotarvi il conto corrente in banca

I malviventi possono facilmente svuotarvi il conto corrente in banca, in pochi minuti possono prendere i risparmi di una vita, senza che ve ne rendiate minimamente conto. Le truffe sono estremamente pericolose, per questo motivo dovete sempre prestare la massima attenzione, ma come avvengono? cerchiamo di capire quale è il metodo più utilizzato.

Nella maggior parte dei casi tutto ruota attorno al cosiddetto phishing, ovvero un meccanismo utilizzato da moltissimi anni in tutto il globo, ma ancora pronto a mietere vittime illustri, non tanto per la complessità dello stesso, quanto proprio per l’inesperienza degli utenti finali, non particolarmente attenti a ciò che li circonda.

Ricevete gratis le offerte Amazon sul vostro smartphone, le potete avere solo oggi iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Truffe, ecco come vi svuotano il conto corrente

Il meccanismo ha inizio con l’invio di un messaggio di posta elettronica, o un SMS sul vostro numero di telefono, in cui il malvivente si finge l’istituto di credito (o spesso accade anche con le PostePay) di cui siete effettivamente clienti. Il corpo è classico, venite invitati a premere il più rapidamente possibile un link interno, con la scusa di dover modificare le credenziali di accesso in seguito ad un tentativo indesiderato, o più semplicemente per verificare un accredito/addebito inatteso.

Coloro che seguiranno le indicazioni si troveranno collegati ad un sito che a prima vista appare essere identico all’originale, ma che allo stesso tempo presenta una differenza importante: il server è gestito dai malviventi, i quali potranno accedere liberamente a tutte le informazioni inserite, tra cui i dati sensibili (o la chiave di accesso all’account).