A quanto pare è in arrivo per tutti gli utenti una novità non propriamente gradita da parte di Netflix, è infatti iniziata la campagna che porterà alla cessazione della condivisione degli accounts che fin dall’inizio non è stata molto simpatica all’azienda Californiana, la quale ha valutato di bloccare questa dinamica e ora si sta mettendo in moto per farlo.

Stando alle segnalazioni in Italia il processo è iniziato, stanno infatti arrivando le prime mail di comunicazione da parte di Netflix che invitano gli utenti a cessare la pratica dal momento che d’ora in avanti tutto ciò sarà consentito solo ai membri del nucleo domestico.

Nucleo domestico ed utenti extra

Stando a quanto dichiarato da Netflix, gli utenti che potranno usufruire dell’abbonamento in condivisione saranno quelli dello stesso nucleo domestico, il quale verrà definito secondo un criterio preciso, per fare un esempio se dovessimo configurare un dispositivo primario connettendolo ad una specifica rete wireless, gli altri dispositivi verranno riconosciuti come appartenenti a quel nucleo solo se ci connetteranno allo stesso modem a cui è connesso il dispositivo primario.

D’ora in avanti sarà possibile in autonomia estromettere i profili in condivisione i quali potranno poi generare un proprio abbonamento mantenendo le proprie preferenze.

Per quanto riguarda gli utenti extra, se si volesse mantenerli all’interno del proprio account, ci sarà una regolamentazione da seguire in base al proprio abbonamento: