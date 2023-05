Se stai cercando un’offerta migliore per il tuo smartphone in vista dell’estate, puoi pensare di ritornare in Iliad. Infatti, sembra che l’operatore abbia lanciato di nuovo la promo Flash 200, disponibile ora per i clienti già esistenti che vogliono cambiare la propria offerta​​.

Ricordiamo che è previsto un tempo limitato per poter attivare la promo, questo significa che chi vuole passare dalla precedente offerta che prevedeva 150 GB ha ancora pochi giorni a disposizione​.

La Flash 200 include 200 GB in 4G e 5G a soli 9,99 euro al mese e compreende minuti illimitati verso tutti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Inoltre, ti permette di accedere ad uno sconto di 5 euro sul canone della fibra ottica di Iliad nel caso in cui decidessi di attivare anche la linea di casa. Questo significa che i clienti che scelgono questa promo possono collegarsi all’offerta fibra, riducendo automaticamente il canone che scenderebbbe da 24,99 euro a 19,99 euro al mese.

Attiva la fibra e riceverai uno sconto di 5 euro

Per chi fosse invece interessato all’offerta fibra di Iliad, bisogna sapere che la promo garantisce una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica con tecnologia FTTH con una velocità massima di 5 Gbit in down e 700 in upload. Nel costo dell’abbonmento è incluso anche il modem in comodato d’uso che ti permetterà di accedere alla nuova tecnologia Wi-Fi 6.

Ricordiamo infine che questa offerta è attivabile sopratutto da tutti i nuovi clienti che non sono mai stati con Iliad, anche senza portabilità del numero oltre che dai clienti esistenti. La data di scadenza per poter ricevere i benefici di questa promo è fissata 15 giugno 2023​.