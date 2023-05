Euronics stupisce con un volantino ricco di offerte al 75% di sconto

Euronics raccoglie all’interno del proprio volantino le migliori offerte in circolazione, mettendo a disposizione di tutti gli utenti un rapporto qualità/prezzo decisamente soddisfacente. Spendere poco è facilissimo, basta affidarsi alla corrente campagna promozionale.

Il risparmio da Euronics raggiunge indubbiamente livelli inattesi fino a poco tempo fa, i prodotti sono sempre più scontati, e gli acquisti possono tranquillamente essere completati nei vari negozi, prestando però particolare attenzione alle possibili differenze legate al socio di appartenenza, in quanto comunque potrebbero eventualmente essere presenti.

Ricordatevi del canale Telegram di TecnoAndroid, dove troverete ad attendervi le offerte Amazon con i codici sconto gratis in esclusiva.

Euronics, approfittate subito delle nuove offerte

Un volantino molto interessante è stato lanciato nel periodo da Euronics, al cui interno si possono trovare occasioni strettamente legate al mondo degli smartphone di ultima generazione, con prezzi sempre più bassi. Gli acquisti, effettuabili entro e non oltre il 7 giugno, coinvolgono prima di tutto i top di gamma, con disponibilità per Galaxy S23+, in vendita al prezzo finale di soli 1099 euro, come anche per il nuovissimo Motorola Edge 40, proposto al pubblico alla modica cifra di soli 529 euro.

Non mancano chiaramente riferimenti alla fascia media, con dispositivi del calibro di Honor X6, Oppo Reno8T, Oppo A57s, Honor X8a, Honor Magic5 Lite, Samsung Galaxy A23 5Gb, passando anche per Xiaomi Redmi 10C, Motorola Moto G32 o un buonissimo Oppo A57s. I prodotti sono commercializzati alle solite condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 24 mesi, con anche disponibilità no brand, ovvero con aggiornamenti software rilasciati dal produttore.